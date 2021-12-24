“موتورولا” تُطلق هاتفاً جديداً يعمل مع شبكات الجيل الخامس

رفعت شركة موتورولا الأمريكية النقاب عن هاتف جديد، يعمل مع شبكات الجيل الخامس، أطلقت عليه Moto G Stylus.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Snapdragon 480+ 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، ونظام تشغيل Android 11.

وزودت الشركة الأمريكية الهاتف الجديد بشاشة مقاس 6.8 بوصة ودقة عرض 1080*24000 بيكسل، وتردد 120 هرتز، ومعدل سطوع 400 شمعةم2، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 256 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 6 و8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي، واي فاي، شريحة NFC للدفع الإلكتروني، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ الشركة الأمريكية لم تكشف عن سعر الهاتف الجديد، ولا عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية