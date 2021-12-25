إحالة طالبة مصرية إلى محكمة الجنايات بسبب “عضة”

أحالت السلطات الأمنية المصرية طالبة بكلية الحقوق بمحافظة كفر الشيخ المصرية لمحكمة الجنايات بعد اتهامها بإحداث عاهة مستديمة لمحاميه حيث أشار “موقع القاهرة” اليوم إلى أنه من المقرر انعقاد أولى جلسات المحاكمة الأحد المقبل.

وأضاف الموقع إلى أن أحداث القضية تعود إلى يوم 10 نوفمبر من العام 2020 عندما حررت المحامية محضرا تتهم فيه الطالبة، البالغة من العمر 23 عامًا، وتقيم في مدينة بيلا، بأنها عضت إصبعها؛ مما أدى إلى إصابتها بعاهة مستديمة، مطالبةً بعرضها على الطب الشرعي.

وبحسب قرار الإحالة؛ فإن المتهمة ارتكبت جناية طبقًا لقانون العقوبات المصري، ولذلك أُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات بكفر الشيخ لفرض العقوبة عليها.

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