شائعات – قد نرى الايفون بدون شريحة اتصال مستقبلاً!

هواتف الايفون تعمل بشريحة اتصال تشتريها من شركة الاتصالات المزودة للخدمة في بلدك وتعطيك رقماً مميزاً لهاتفك، تقوم أنت بإدراج الشريحة في الايفون ليتم تفعيلها تلقائياً وتكون جاهزة للاستخدام، هذا أمر معروف للجميع.

البعض قد لا يعلم أيضاً أن هناك شريحة اتصال ثانية مدرجة في الايفون تُعرف باسم الشريحة الإلكترونية eSIM وهي شريحة رقمية داخل الجهاز يتم تفعيلها لإضافة رقم آخر للايفون. الشريحة الإلكترونية eSIM موجودة في هواتف ايفون 11 و 12 و 13 ومن قبلهم هواتف ايفون XR و XS و XS Max. تفعيل الشريحة الإلكترونية الثانية في الايفون متوفر في بعض الدول ولدى بعض شركات الاتصالات فقط.

الشريحة الإلكترونية eSIM أو الشريحة المدمجة كما تسمى أحياناً هي عبارة عن شريحة اتصال تكون مضمنة (Embedded) داخل اللوحة الأم للهاتف أو الأجهزة الذكية عموماً و لها نفس وظيفة الشريحة التقليدية، والمعلومات المخزنة عليها قابلة للتعديل بمعنى استطاعة المستخدم تغيير أو إضافة أرقام جديدة دون الحاجة إلى نزع وإضافة شريحة تقليدية في كل مرة.

هناك شائعات – ليست مؤكدة – تشير إلى أن ابل قد تستغني بالكلية عن الشريحة التقليدية وتتجه إلى الشريحة الإلكترونية أو الرقمية eSIM في الايفون. التقرير الذي تناول الشائعة هو الموقع البرازيلي المهتم بشئون ابل Blog do iPhone مدعياً أنه نقل ذلك عن مصادر داخل ابل.

الشائعة ذكرت بأن هواتف iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max ستكون أولى هواتف الايفون بلا منفذ لشريحة اتصال مع الاعتماد على الشرائح الإلكترونية eSIM بالكامل.