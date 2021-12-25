بعد إطلاقه رسمياً – إليكم كل ما يلزمكم معرفته عن هاتف هواوي القابل للطي P50 Pocket

أعلنت الشركة الصينية العملاقة عن أول هاتف صدفي قابل للطي بشكل رسمي باسم Huawei P50 Pocket وهو من المفترض أن يشكل منافسة قوية جداً لهاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Flip 3 على الرغم من أن الهاتف الأول هو هاتف 4G بينما الثاني هو هاتف 5G.

هاتف هواوي P50 Pocket مصنوعاً من الزجاج والمعدن ويطوي من منتصفه بالضبط. تصميم الهاتف أنيق جداً ويتمته بظهر جذاب ومثير للاهتمام. على الجانب الخلفي يوجد نوع ما من الوحدات أو القواطع الدائرية والتي سنتعرض عليها بالتفصيل بعد قليل.

الجزء العلوي مخصص لكاميرا الهاتف الخلفية الرئيسية، ولذلك هي بارزة قليلاً، بينما الجزء الثاني هو عبارة عن شاشة ثانوية، وعلى الرغم من صغر حجمها إلا إنها قد تصبح مفيدة للغاية في عدداً مختلفاً من الحالات.

وبالحديث عن مواصفات الهاتف، فهو يأتي بشاشة قابلة للطي قياس 6.9 بوصة وهي عبارة عن لوحة عرض OLED بدقة 2790×1188 بكسل بمعدل تحديث 120Hz مع نسبة عرض إلى ارتفاع 20:9.

حجم الشاشة الثانوية على ظهر الهاتف 1.4 بوصة فقط بدقة 340×340 ويمكن الاستفادة منها من أجل التحقق من الإشعارات والتاريخ والوقت وإطار الصوت الشخصية والعديد من الاستخدامات الأخرى.

أما بالنسبة للمفصلة، تدّعي شركة هواوي أنها تمكنت من تصميم فجوة صفرية، وعلى الرغم من إننا لسنا متأكدين من طريقة تصميمها، إلا إنها من الممكن أن تكون بتصميم مماثل لهاتف أوبو الجديد القابل للطي Oppo Find N.

بالحديث عن المواصفات الداخلية، يتم تشغيل هاتف Huawei P50 Pocket عن طريق معالج Snapdragon 888 SoC ولكن بدون الدعم لتقنية اتصال 5G وهذا نتيجة الحظر الأمريكي. يعمل الهاتف بنظام HarmonyOS.

يعمل الهاتف ببطارية سعتها 4000 مللي أمبير ويدعم الشحن السلكي بقدرة 40 واط ولكن من الواضع أنه لا يدعم الشحن اللاسلكي.

تتألف وحدة الكاميرا الخلفية من 3 مستشعرات. الكاميرا الرئيسية بدقة 40 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 وكاميرا ماكرو بفتحة عدسة f/1.8. الكاميرا الأمامية بدقة 10.7 ميجابكسل.

يدعم الهاتف مُعرف الوجه ويحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الجانب ويدعم تقنية بلوتوث 5.2 وواي فاي 6 ويشتمل على فتحة مزدوجة لبطايات SIM.

تم إطلاق الهاتف في الصين بسعر 988 يوان صيني أي ما يعادل 1411$ دولار أمريكي للطراز الذي يحتوي على ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت وذاكرة داخلية 256 جيجابايت. بينما طراز 12 + 512 جيجابايت بقيمة 1725$ دولار أمريكي.