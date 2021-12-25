هل من الممكن أن يأتي هاتف Xiaomi 12 Ultra بإعداد كاميرا معقد بهذا الشكل!

مؤخراً تم رصد مجموعة من الصور يُقال بأنها تنتمي لحافظة كل من Xiaomi 12 و Xiaomi 12 Pro، ولكن عند النظر إلى حافظة “جراب” طراز Xiaomi 12 Ultra سوف نتساءل عن مدى تعقيد الكاميرا الخلفية لهذا الهاتف.

يبدو من خلال شكل الحافظة أن الكاميرا الخلفية ضخمة جداً ومعقدة للغاية، خاصة وبعدما أن تم التأكيد على أن هذه هي بالفعل الحافظة المخصصة لهاتف Xiaomi 12 Ultra من قِبل العديد من المصادر التقنية والمُسربين.

يبدو أن هذا هو شكل التصميم النهائي للهاتف، مما يجعلنا نتساءل عن ما الذي يمكن أن يتواجد في الثماني فتحات المتواجدة بنتوء الكاميرا الخلفية على الهاتف.

بالتأكيد لن يحتوي الهاتف على الشاشة الثانوية التي تمت رؤيتها على الإصدار السابق Xiaomi 11 Ultra. ولكن بناءً على التسريبات، فمن المُرجح أن تأتي وحدة الكاميرا بمستشعر رئيسي طراز Samsung GN5 دقته 50 ميجابكسل وهو من سيشغل الفتحة الضخمة في إعداد الكاميرا الخلفية.

أما بالنسبة للكاميرات الثلاث الأخرى، فسوف تأتي الأولى بعدسة 48 ميجابكسل مع تقريب بصري بمستوى X2، مصحوبة بعدسة 48 ميجابكسل أخرى مع تقريب بصري بمستوى 5X وكاميرا ثالثة دقتها أيضاً 48 ميجابكسل مع تقريب بصري بمستوى X10.

أيضاً من المحتمل أن تكون الكاميرا الجديدة نتيجة تعاون هندسي ضخم بين شاومي وشركة Leica خاصة وإننا على علم بأن الشركة الثانية أنهت بالفعل تعاقدها مع العملاق الصيني الأخر، هواوي.

أما بالنسبة للأربعة فتحات الأخرى على في نتوء الكاميرا، فمن المحتمل أن تكون خاصة بوحدات الفلاش، بالإضافة إلى ميكروفون لإلغاء الضوضاء وربما أجهزة استشعار أخرى.

تكشف الحافظة غريبة الشكل أن كل من زر التشغيل الرئيسي وأزرار خفض ورفع مستوى الصوت متواجدة في الجانب الأيمن من الهاتف. أيضاً يحتوي الهاتف على منفذ USB-C وشبكة مكبر الصوت وميكروفون في الأسفل وشبكة مكبر صوت أخرى في الأعلى.

الشيء الوحيد الذي نحن متأكدين منه بنسبة 100% هو أن هاتف Xiaomi 12 Ultra سيأتي مدعوماً بمعالج كوالكم Snapdragon 8 Gen 1 مع شاشة OLED بمعدل تحديث 120 هرتز بمستشعر لبصمات الأصابع يعمل بالموجات فوق الصوتية وبطارية 4500 مللي أمبير مع الدعم لتقنية الشحن السريع بقدرة 120 واط.