تطبيق “تيك توك” يتصدر قائمة التطبيقات الأكثر شعبية في 2021

واصل تطبيق “تيك توك” الصيني تفوقه في العام 2021 ليصبح التطبيق الأكثر شعبية في هذا العام متفوقًا على “غوغل وفيس بوك”.

بدأت مؤشرات تفوق “تيك توك” بالظهور في فبراير الماضي، عندما تصدر القائمة لمدة يوم واحد، قبل أن تعود غوغل وتتصدر القائمة حتى شهر يونيو، حيث تفوق تيك توك ليوم، قبل أن تستعيد غوغل الصدارة التي فقدتها أخيرًا في شهر أغسطس الماضي.

وتمكّن “تيك توك”، منذ أغسطس الماضي، من إزاحة غوغل عن عرشه في قائمة التطبيقات الأكثر زيارة، بعدما احتكرت غوغل صدارة هذه القائمة لسنوات عديدة وبفارق كبير عن بقية المنافسين.

يُذكر أن “تيك توك” ظهر لأول مرة عالمياً في العام 2018 بعد استحواذ شركة بايت دانس على تطبيق “ميوزكلي” المخصص لنشر الفيديوهات، قبل أن يحقق انتشارًا كبيرًا في العالم بشكلٍ سريع.

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