دراسة جديدة: “أوميكرون” أقل حدةً من “دلتا” لكنه أكثر انتشارًا

حددت دراسة أجرتها وكالة الأمن الصحي في بريطانيا أن متحور “أوميكرون” يعتبر أقل حدةً من متحور “دلتا”، لكنه أسرع انتشارًا من أي سلالة أخرى.

وأشارت الوكالة إلى انخفاض حالات دخول المستشفى والعناية المركزة بين الأشخاص المصابين بمتحور “أوميكرون”.

وأوضحت أن الأشخاص المصابين بـ”أوميكرون” أقل عرضة لدخول المستشفى بنسبة 50 إلى 70% من الأشخاص المصابين بـ”دلتا”، وإنهم أقل عرضة بنسبة 31 لـ 45 % لاحتمالية دخول قسم الطوارئ، مقارنة بالمرضى المصابين بمتحور “دلتا”.

يذكر أن بريطانيا سجلت حصيلة قياسية بعدد الإصابات بـ”كورونا” يوم 25 ديسمبر الجاري، إذ بلغ عدد الإصابات بالفيروس التاجي 122,186 إصابة، الأمر الذي دفع الحكومة إلى فرض بعض إجراءات الحظر.

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