محمد منير يحيي حفلاً ناجحاً بمناسبة عيد الميلاد

أحيا النجم المصري محمد منير يوم 24 ديسمبر الجاري حفلاً فنياً ناجحاً بأحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة بمناسبة عيد الميلاد.

واستقبل الجمهور الحاضر النجم المصري بالتصفيق والهتاف باسمه، ورفعوا لافتات تحمل صورته وأسماء أغانيه الشهيرة.

وافتتح الكينغ الحفل بأغنية “علموني عينيكي” قبل أن يقوم بتقديم باقة من أغانيه الرائعة وسط تفاعل كبير من الجمهور الحاضر.

من جهةٍ أخرى، يستعد النجم المصري لإطلاق ديو ثاني يجمعه بالنجم حميد الشاعري، بعد نجاح الديو الأول الذي جمعهما من خلال أغنية أكيد التي طرحت عام 1986.

يذكر أنّ محمد منير حقق نجاحاً كبير بأغنية “الباقي من الصحاب” التي تعد آخر أغانيه، وأغنية الباقي من الصحاب من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.

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