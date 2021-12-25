صابر الرباعي يتحدث عن حسن شاكوش فماذا قال؟

تحدث الفنان التونسي صابر الرباعي خلال مشاركته في برنامج حبر سري، عن الفنان المصري حسن شاكوش.

وقال النجم التونسي إنّ طبقة صوت مغني المهرجانات الشهير عالية، وغير متوفرة لدى العديد من المطربين الرجال، وأشار لأنّها تقترب من طبقة صوت السيدة أكثر من الرجل.

ورفض صابر الرباعي التعليق على قرار منعه من الغناء في مصر، وأكد عدم تدخله فيما لا يعينه، وأشار لوجود سبب مقنع حتى يقوم نقيب الفنانين هاني شاكر باتخاذ هذا القرار الحازم.

ورفض الفنان التونسي السخرية من غناء حسن شاكوش لأغنية أتحدى العالم، وأكد عدم وجود شيء يستدعي الضحك لرؤية مطرب المهرجانات يُغنّي له، وقال إنّه يُقدّر غناء أي شخص له، ويحترم الفن الذي يُقدّمه حسن شاكوش.

وأوضح الرباعي أنّ حسن شاكوش لا يُجيد القرار لكنّه يصل للجواب، وأكد أنّ هذا الأمر غير متوفر لدى عدد كبير من المطربين.

يُذكر أنّ الفنان التونسي يستعد حالياً لإحياء بعض الحفلات بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة.

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