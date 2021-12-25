هواوي تطلق نظارة جديدة وحاسوباً مميزاً

كشفت شركة هواوي الصينية عن حاسوب جديد ونظارة ذكية بمواصفات مميزة أطلقت عليهما Huawei smart glasses، وMateBook X Pro 2022.

وستأتي النظارة Huawei smart glasses ب3 تصاميم في الإطار بين Boston وWellington إلى جانب Aviator، وستدعم العدسات الطبية والعدسات الشمسية.

وستعمل النظارة الجديدة بنظام تشغيل Harmony OS، وستحتوي على مكبرات صوتية 128 مم بأداء قوي، وميكرفون يدعم استخدام مساعد Celia الرقمي للتحكم في النظارة.

وتتميز النظارة الجديدة بدعمها تلقي المكالمات، والاستماع للموسيقى، ومعايير IPX4، وستحتوي على بطارية تجعلها تعمل لمدة 14 ساعة بالحالة العادية، و4.5 ساعة عند التحدث في المكالمات الصوتية، و6 ساعات من الموسيقى.

أما بالنسبة لجهاز MateBook X Pro 2022 فسيعمل بمعالج Intel Rocket Lake ونظام تشغيل Windows 10، وكرت شاشةIntel Iris Xe.

وزودت الشركة الصينية هذا الحاسوب بشاشة مقاس 14.2 بوصة ودقة عرض 3120*2080 بيكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز، وسطوع 500 نيت، وتدرج لوني P3.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب بسعة 1 تيرا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 16 غيغا بايت.

وسيحتوي الحاسوب على بطارية بقوة 60 واط، 4 منافذ USB-C، منفذي USB 3.2، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق النظارة Huawei smart glassesبسعر 266 دولار، والحاسوب MateBook X Pro 2022 بسعر 1490 دولار أمريكي.

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