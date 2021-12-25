عدسة هاتف Galaxy S22 Ultra بدقة 108 ميجابكسل لديها القدرة على التقاط لقطات ماكرو!

بناءً على التسريبات فمن المحتمل أن يأتي هاتف سامسونج الرائد Galaxy S22 Ultra / Note بعدسة رئيسية بنفس دقة عدسة Galaxy S21 Ultra. ولكن كما تعلمون، فإن الدقة ليست كل شيء في عدسات التصوير.

تفيد آخر التسريبات بأن العدسة الرئيسية في الرائد التالي ستكون أفضل عدسة تصوير وجدت في أي هاتف ذكي على الإطلاق، باختصار سيكون Galaxy S22 Ultra صاحب أفضل كاميرا هاتف ذكي.

سيحتوي الهاتف على وحدة تصوير رباعية بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل، وهذا هو مستشعر HM3 المُحسن والذي رأيناه على Galaxy S21 Ultra، مع عدسة أخرى فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، ومستشعران إضافيان تيليفوتوغرافي: المستشعر الأول عبارة عن عدسة منظار بدقة 10 ميجابكسل مع تقريب بصري بمستوى X10 وعدسة منظار أخرى بدقة 10 ميجابكسل مع مستوى تقريب بصري X3.

للتذكير، مستشعر ISOCELL HM1 لم يكن صاحب نتائج مذهلة عندما تم رؤيته لأول مرة، ولكن عملت سامسونج على تحسينه في Galaxy S21 Ultra، ومع ذلك، من المحتمل أن الشركة توصلت لأقصى قدراته الاحترافية من أجل Galaxy S22 Ultra.

أفاد المُسرب الشهير Ice Universe على موقع تويتر من خلال تغريدة جديدة بأن هاتف Galaxy S22 Ultra سوف يقدم نتائج أفضل في قدرات التصوير الفوتوغرافي، وسوف يوفر صور أعلى جودة بمزيد من التفاصيل الأكثر حدة.

من المؤكد أن المستشعر الرئيسي سيستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل توفير تفاصيل أكثر دقة وألوان أكثر واقعية ومعدلات سطوع أعلى. يقول المُسرب “Ice Universe” أنه حصل على أدلة مصورة وصور حقيقة كعينات من كاميرا Galaxy S22 Ultra ولكنه لن يكون قادراً على مشاركتنا إياها في الوقت الحالي.

بعض المصادر الأخرى في كوريا الجنوبية تفيد بأنها تمكنت من رصد مقتطفات من التعليمات البرمجية الخاصة بهاتف Galaxy S22 Ultra والتي توحي بأن العدسة الرئيسية سيكون لديها القدرة على التقاط لقطات ماكرو لتوضيح الصور عن قرب.

هذه الميزة الجديدة تُعرف في التعليمات البرمجية باسم “Detail enhancer” والتي تعني “مُعزز/مُحسن التفاصيل” وهي خاصة بالمستشعر الرئيسي. ربما تحصل الهواتف القديمة التي تحتوي على نفس المستشعر على الميزة الجديدة ذاتها من خلال التحديثات القادمة.

نتوقع أن تُعلن سامسونج عن سلسلة Galaxy S22 في شهر فبراير المقبل، ولكن قبل ذلك، سيتم إطلاق هاتفها الذي تأخر كثيراً Galaxy S21 FE في وقت ما بشهر يناير.