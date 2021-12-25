شقيقان فيتناميان يدخلان موسوعة غينيس بفضل حركة أكروباتية

نجح الشقيقان الفيتامينان جيانج ونجيب كوك في دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعدما نجحا في صعود 100 درجة بطريقة غير مألوفة.

حيث قام أحد الأخوين بحمل شقيقه على رأسه وصعد به درجات كاتدرائية سانت ماري، الواقعة في مدينة جيرونا الإسبانية.

ونجح الشقيقان بصعود درجات الكاتدرائية البالغة 100 درجة بهذه الطريقة الأكروباتية خلال 53 ثانية فقط، ليدخلا بذلك موسوعة الأرقام القياسية.

وقال جينانج إنّ صعود الدرج كان صعباً، حيث اضطرا للحفاظ على معدل التنفس، وثبات أقدامهما، وصعود الدرج بسرعة متوسطة.

يذكر أنّ الشقيقين قاما بإضافة 10 درجات لدرج الكاتدرائية، المكون من 90 درجة من أجل دخول موسوعة غينيس.

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