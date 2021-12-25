غوغل تُعطّل ميزتين بهواتف بيكسل 6 بتحديثها الجديد

في إطار سعيها لإصلاح المشاكل التي ظهرت في هواتف بيكسل 6، قامت شركة غوغل الأمريكية بإصدار تحديثين لحل هذه المشكلات.

حيث أصدرت التحديث الأول بعد أقل من أسبوعين على طرح الأجهزة في الأسواق، والذي عالج بعض المشكلات وتسبب بمشكلات أخرى، لتضطر الشركة الأمريكية لإطلاق تحديث جديد عالجت به باقي المشاكل، وعطلت فيه ميزتي Call Screen و Hold for Me.

وقالت الشركة الأمريكية في بيانها إنّ ميزة Call Screen التي تسمح لمساعد غوغل بالإجابة على الأرقام غير المعروفة، وميزة Hold for Me التي تستخدم مساعد غوغل نيابة عن المتصل حتى يتوفر الشخص الحقيقي لم تعملا بشكلٍ جيد بعد التحديث، لذلك قررت إيقافهما بشكلٍ مؤقت لحين إصدار تحديث جديد يحل المشكلات.

يُذكر أنّ هواتف بيكسل التي أصدرتها الشركة الأمريكية، تعرضت لانتقادات عديدة بسبب المشكلات التي عانت منها.

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