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دراسة جديدة تؤكد فوائد القهوة في الوقاية من أمراض القلب والدماغ

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت خبيرة أمراض القلب الروسية آنا كورينيفيتش، إنّ تناول القهوة في الصباح بشكل منتظم ومعتدل يقي من الإصابة بالجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب، بالإضافة لخفضه قصور القلب بنسبة 5%.

وأكدت أنّ تناول الأشخاص الذين أصيبوا سابقاً باحتشاء عضلة القلب لفنجان أو فنجانين من القهوة يومياً، يُحسّن صحتهم.

وأشارت لعدم وجود أي تأثير سلبي للقهوة على القلب والأوعية الدموية بشرط تناولها باعتدال، وأوضحت دور الكافيين في تحسين الدورة الدموية، وبخفض مستوى الالتهابات المسببة لتصلب الشرايين في الجسم، وبتحفيز نشاط الدماغ.

وأوصت آنا كورينيفيتش بشرب القهوة بدون إضافة السكر أو الحليب إليها، من أجل الحصول على فوائدها بشكلٍ كامل.

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قناة 218 الليبية

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