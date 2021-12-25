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محمد حماقي يؤكد استعداده لدخول عالم السينما

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف الفنان المصري محمد حماقي عن استعداده لدخول عالم التمثيل من خلال لعبه دور البطولة في فيلم سينمائي، سيتم تصويره بعد بداية العام الجديد.

وقال النجم المصري إنّ العمل الذي يُعد الأول بالنسبة له في عالم التمثيل ما زال قيد الكتابة، وأنّه سيعلن كافة التفاصيل المتعلقة به عند الانتهاء من تأليفه.

وكان النجم المصري قد أحيا خلال الفترة الماضية مجموعة من الحفلات، أبرزها حفل افتتاح مهرجان دبي للتسوق بالإمارات، وحفل غنائي في الرياض ضمن مهرجان ساوند ستورم على مسرح مدل بيست.

يُذكر أنّ محمد حماقي أطلق خلال الفترة الماضية ألبوم يا فاتني المكون من 14 أغنية، تعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين أمثال أيمن بهجت قمر، محمد عاطف، عزيز الشافعي، عمرو مصطفى، تامر علي، أمين نبيل، أحمد إبراهيم، وغيرهم.

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قناة 218 الليبية

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