جوجل ولينوفو وإنتل تنسحب من معرض CES 2022 والسبب أوميكرون

أعلنت شركات جوجل، لينوفو، وإنتل انسحابها من معرض CES 2022 الذي يقام سنوياً في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، بسبب متحور أوميكرون.

وبررت الشركات الثلاثة قرارها بخوفها من الانتشار الكبير لمتحور أوميكرون، ولكي يحافظوا على سلامة الفرق الخاصة بهم من خلال منعها من مخالطة زوار المعرض الشهير.

وكانت شركة Waymo قد أعلنت في وقتٍ سابقٍ، انسحابها من المعرض المخصص للإلكترونيات والأجهزة الذكية.

من جانبها قالت مؤسسة التقنيات الاستهلاكية المنظمة للمعرض، إنّ المعرض سيقام في موعده وبدون أي تأجيل، وأكدت اتخاذها كافة التدابير والإجراءات التي تضمن سلامة الوفود والفرق المشاركة فيه.

وأشارت لسعيها لمساعدة الشركات المنسحبة من خلال السماح لها بإقامة فعاليتها عبر الإنترنت، ليتمكن الجمهور من متابعتها.

يذكر أنّ معرض CES 2022 سيقام في الفترة ما بين 5 إلى 8 يناير القادم.

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