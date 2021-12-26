تسريبات تكشف مواصفات هاتف شاومي الجديد

كشفت التسريبات الواردة من شركة شاومي الصينية استعداد الشركة لإطلاق هاتف جديد بمواصفات مميزة سيحمل اسم Xiaomi 12.

ومن المتوقع أن يعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 8Gen 1 أحدث معالجات أنتل، ونظام تشغيل Android 12، وواجهة MIUI 13.

وستزود الشركة الصينية هاتفها الجديد مقاس 6.28 بوصة، ودقة عرض 1080 بيكسل، وستضم الشاشة كاميرا رئيسية مناسبة لصور السيلفي أما الكاميرا الخلفية فستأتي بدقة 50 ميغا بيكسل للكاميرا الرئيسية، و13 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 256 غيغا بايت أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها حتى 12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط والشحن العكسي بقوة 30 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطرح الهاتف الجديد يوم 28 ديسمبر الجاري بسعر يتراوح ما بين 627 و690 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية