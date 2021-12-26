من المحتمل أن يأتي كل من Galaxy S22 و +Galaxy S22 باللون الذهبي الوردي!

خلال الأشهر القليلة الماضية تعرضت هواتف سلسلة Galaxy S22 إلى عدد هائل من التسريبات التي كشفت عن شكل وتصميم الهواتف فضلاً عن أهم وأبرز مواصفات هواتف السلسلة وذلك اشتمل على الثلاثة طُرز المرتقبة Galaxy S22 و +Galaxy S22 والطراز المميز Galaxy S22 Ultra / Note.

الآن، بعد أن أصبحنا قريبين جداً من موعد الإعلان عن هذه السلسلة بشكل رسمي، حيث نتوقع أن تعلن سامسونج عن سلسلة Galaxy S22 خلال شهر فبراير من عام 2022، تم رصد مجموعة جديدة من عروض CAD التي تلقي مزيداً من الضوء على المتغيرات اللونية لهواتف السلسلة.

مؤخراً تم رصد الإصدار المميز Galaxy S22 Ultra بلون الأحمر الداكن والأخضر، واليوم لدينا كل من Galaxy S22 و +Galaxy S22 باللون الذهبي الوردي.

من الجدير بالذكر أن اللون الذهبي الوردي الخاص بسلسلة Galaxy S22 كان يُطلق عليه في الماضي اسم “Rose Gold” ولكن يدّعي المصدر أن شركة سامسونج ستلقبه هذه المرة باسم “Pink Gold” أو الذهبي الوردي.

بعض التقارير التي تم رصدها مؤخراً تشير إلى أن هواتف السلسلة سوف تتوفر بالمزيد من الألوان الأخرى التي تشتمل على الأبيض والأسود والأخضر والأزرق والرمادي والبيج، وربما يكون هناك متغير أرجواني لطراز +Galaxy S22.

أما بالنسبة لطراز Galaxy S22 Ultra / Note، فمن المتوقع أن يأتي بألوان مثل الأسود والأبيض والأحمر الداكن، وقد تم رؤية العديد من عروض CAD الخاصة بهذه الألوان خلال الأشهر الماضية.

ومع ذلك، يدّعي المصدر بأن هاتف Galaxy S22 Ultra قد لا يأتي باللون الأحمر، كما أنه لن يأتي باللون الذهبي الوردي، ولكن من الممكن أن يكون هناك متغير باللون البنفسجي. على كل حال، نتوقع أن يكون هنالك 4 متغيرات من الألوان لهذا الهاتف والتي ستضح أكثر خلال الأيام القليلة القادمة.

أيضاً الشيء الذي نحن وأنتم على يقين منه هو أن هذه الألوان لن تكون متاحة في جميع المناطق، حيث تفضل سامسونج دائماً الاحتفاظ ببعض الألوان الحصرية لمتجرها الرسمي عبر الإنترنت. ومن الوارد جداً أن تفعل الشيء ذاته مع سلسلة Galaxy S22.