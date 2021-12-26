طالب مجهول يهدي أستاذه 180 ألف دولار أمريكي

تفاجأ مدرس الفيزياء في جامعة نيويورك الدكتور فينود مينون عند عودته للتدريس في الحرم الجامعي بعد غياب لأكثر من عام بسبب انتشار فيروس كورونا بوجود كومة من البريد في مكتبه.

وعند فتحه للبريد تفاجأ بوجود صندوق غامض ختم بتاريخ 10 نوفمبر 2020، وعند فتحه للصندوق عثر بداخله على فواتير بقيمة 50 و100 دولار أمريكي مكدسة فوق بعضها البعض ومقيدة في رسالة ورقية ومعها مبلغ 180 ألف دولار أمريكي.

وأشار الدكتور فينود مينون لأنّ الرسالة كانت من طالب تخرج من الكلية قبل فترة طويلة في تخصص الفيزياء والرياضيات، وحصل منها على الماجستير في الفيزياء، ومن ثم الدكتوراه في الفيزياء وعلم الفلك.

وأوضح فينود بأنّ الطالب المجهول أراد من خلال منحه هذا المبلغ التعبير عن امتنانه الكبير للفرصة التعليمية العظيمة التي حصل عليها تحت إشرافه، والتي ساعدته في الوصول للدكتوراه.

من جانبها قالت الكلية بأنّ الطرد وصل من طالب مجهول وبأنّ المدرس لم يستلمه لأكثر من عام لالتزامه بتعليم الطلاب عن بعد.

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