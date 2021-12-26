كيفية قياس نبض القلب ومعدل التنفس عبر الايفون بدون ساعة ابل؟

تتيح ساعة ابل عدداً من مزايا تتبع الصحة كقياس العلامات الحيوية للجسم مثل معدل نبض القلب. يمكنك الآن أن تفعل الأمر نفسه على الايفون باستخدام تطبيق جوجل للياقة البدنية Google Fit.

تطبيق Google Fit في تحديثه الأخير للايفون أصبح يوفر للمستخدم إمكانية قياس معدل نبض القلب وكذلك معدل التنفس فقط من خلال كاميرا الايفون وبدون الحاجة إلى ساعة ابل او أي سوار ذكي آخر.

بعد تنزيل تطبيق Google Fit على الايفون أو تحديثه لآخر إصدار – إن كان مثبتاً لديك بالفعل – تستطيع قياس معدل نبض القلب Heart Rate باستخدام الكاميرا الخلفية بوضع إصبعك عليها ثم الضغط قليلاً، هناك خيار أيضاً لإضاءة فلاش الكاميرا من أجل زيادة دقة القياس.

تقوم جوجل بتتبع التغييرات الطفيفة في لون أصابعك المعتمدة على تدفق الدم. وتقوم الخوارزميات بحساب معدل ضربات القلب بالأخذ في الاعتبار الإضاءة ولون البشرة والعمر وعوامل أخرى.

يعمل التطبيق أيضاً أوفلاين دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، وتستغرق عملية القياس تلك حوالي 30 ثانية. بمجرد الانتهاء ، يمكنك تحديد ما إذا كنت تريد حفظ النتيجة للعلامات الحيوية أم لا.

أما قياس معدل التنفس Respiratory Rate فيعتمد على الكاميرا الأمامية. ضع هاتفك على سطح ثابت بحيث يكون رأسك ونصفك العلوي ظاهراً للكاميرا بشكل واضح. وفي خلال نصف دقيقة يحسب Google Fit معدل تنفسك من التغير في حركات الصدر الدقيقة.

جوجل كانت قد أعلنت عن هذه المزايا الجديدة في تطبيق اللياقة البدنية Google Fit قبل أشهر وقامت بتوفيرها أولاً لهواتف بكسل ثم لباقي هواتف الأندرويد لاحقاً والآن بدأت في توفيرها لهواتف الايفون.

تنويه: لا تُستخدم النتائج التي يخرجها التطبيق للأغراض الطبية أو متابعة الحالات المرضية ولا يعد التطبيق بديلاً عن أجهزة القياس المتخصصة.