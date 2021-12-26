زيت البصل، ما سر هذا المكون الذي ينشط نمو الشعر؟

تتحدث بعض خبيرات الشعر حالياً عن زيت البصل وعن أهميته في تعزيز نمو الشعر. وهو ما يفاجئ الكثيرات اللواتي يعرفن تماماً فوائد زيوت أخرى مثل زيت الخروع وزيت جوز الهند. إذاً من الضروري التعرف على ذلك الزيت أكثر قبل أخذ القرار بتجربته. فهو يحتوي على الكثير من الفوائد التي تعيد إلى الشعر صحته ولمعانه وجماله. إذاً إليك أبرز خصائص زيت البصل. فهل ستطبقينه على شعرك؟

أهمية زيت البصل للشعر

– يساعد زيت البصل على تسريع عملية نمو الشعر. فهو يحتوي على الكبريت وعلى جزيئات تعزز نشاط البصيلات. كما أنه يحفز عملية إنتاج الكولاجين.

– من الممكن استخدامه من أجل إعادة الحيوية والصحة إلى الشعر. لذا ينصح بشرائه من الأماكن المتخصصة ببيعه، علماً أنه لا يمكن أن يسبب الحساسية.

– يساهم استخدام هذا الزيت في الحد من تساقط الشعر. وهذا يعني أنه يحافظ على كثافته.

– يمكن بالاعتماد عليه التخلص من مشكلة القشرة نهائياً. ولهذا من المهم جداً أن يتم تطبيقه على الشعر بشكل دوري.

– يعمل زيت البصل على تهدئة فروة الرأس ويمنع تهيّجها، ما يساهم في تعزيز صحة الشعر ولمعانه الجذاب.

– ومن فوائده أيضاً أنه يقوي البصيلات ويحد من تكسرها، ما يمنح الشعر مظهراً جميلاً.

طريقة استخدام زيت البصل للشعر

من أجل الاستفادة من زيت البصل لتعزيز صحة الشعر، يجب التعرف على وصفاته المنزلية.

– يمكن تدليك فروة الرأس به بلطف عن طريق القيام بحركات دائرية. فهذا يعزز الدورة الدموية ويحفز نمو الشعر. ومن الأفضل هذه الحالة تركه لساعات عدة قبل الغسل.

– من الممكن تكرار العملية نفسها مرات عدة شهرياً أو مرة كل أسبوعين إلى أن يتم الحصول على النتيجة المنتظرة. ويمكن اللجوء إلى زيت البصل بعد ذلك كلما ظهرت الحاجة لذلك.

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