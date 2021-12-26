حسن الرداد ينفي شائعات انفصاله عن إيمي سمير غانم

فنّد الفنان المصري حسن الرداد الشائعات التي انتشرت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحدثت عن انفصاله عن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم.

ووصف حسن الرداد هذه الشائعات بالسخيفة، وقال بأنّ السوشيال ليس لها سوى الحديث في سير الناس، ودعا مرجو هذه الشائعات للتوقف عن إطلاقها.

وقال الفنان المصري بأنّه منشغل حالياً بمسرحية نص الليل التي يشارك فيها عدد من الفنانين أمثال محمد عبد الرحمن توتة، وريم مصطفى، وغادة عادل وغيرهم من الفنانين.

وكانت إيمي سمير غانم قد نشرت قبل عدّة أيام صورةً لها من الحرم المكي أثناء تأديتها للعمرة.

يذكر أنّ إيمي سمير غانم فقدت خلال وقت قصير والدَيها الفنان سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

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