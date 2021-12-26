شركة iQOO تُطلق هاتف ميسور التكلفة باسم iQOO Neo 5S بمعالج SD 888 وشاشة 120Hz

من خلال حدث الإطلاق الخاص بالعلامة التجارية التابعة للشركة الصينية Vivo أعلنت iQOO عن إطلاق إحدى أفضل هواتفها المميزة وهو iQOO Neo 5S والذي يأتي مدعوماً بشريحة كوالكم الرائدة Snapdragon 888 SoC.

من ناحية التصميم والمظهر الخارجي، فهو مثله مثل معظم هواتف iQOO Neo التي تتمتع بمظهر أنيق. يأتي الهاتف من الخلف بوحدة تصوير ثلاثية مصفوفة عمودياً في الزاوية اليسرى العليا بداخل نتوء مستطيل الشكل.

يحتوي الهاتف على شاشة IPS LCD قياس 6.62 بوصة مع فتحة ثقب مركزية للكاميرا الأمامية. تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz مع تغطية 100% من تدرجات ألوان P3 وتعتيم بمستوى 16000 ودعم لمرئيات +HDR10 وشهادة حماية العين.

معالج Snapdragon 888 مقترناً بذاكرة عشوائية 8 جيجابايت من النوع LPDDR5 وهنالك طراز أخر بسعة 12 جيجابايت. ذاكرة التخزين الداخلية سعتها 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت من النوع UFS 3.1.

يُقال أن هاتف iQOO Neo 5S يحتوي على شريحة عرض مستقلة احترافية مسؤولة عن تعزيز الأداء وتسريع مستوى المعالجة الرسومية أثناء ممارسة الألعاب لضمان تجربة لعب سلسة وتحقيق أعلى معدل من عدد الإطارات وتقليل استهلاك الطاقة.

من خلال عروض الهاتف يبدو أن لديه القدرة على تشغيل لعبة Honor Of Kings لمدة ساعتين بمعدل 120 إطار في الثانية.

بالإضافة إلى ذلك، تضمن خوارزمية ضبط السطوع الخاصة بشريحة العرض المستقلة الاحترافية، جنباً إلى جنب مع مستشعر الضوء، القدرة على توفير تعتيم بمستوى 16000. يشتمل الهاتف على قدرات مميزة من أجل تبديد درجات الحرارة المرتفعة وضمان تجربة لعب أكثر سلاسة واحترافية.

ومن ناحية قدرات التصوير الفوتوغرافي فيشتمل الهاتف على مستشعر رئيسي بقدرة 48 ميجابكسل يدعم تقنية التثبيت البصري OIS مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل وعدسة أحادية اللون بدقة 2 ميجابكسل.

يتم تشغيل هاتف iQOO Neo 5S عن طريق بطارية 4500 مللي أمبير في الساعة وتدعم الشحن السريع بقدرة 66 واط، ويمكن شحن بطارية الهاتف بنسبة 70% خلال 18 دقيقة فقط. يعمل الهاتف بواجهة OriginOS المستندة على أندرويد 11.

بالنسبة للسعر والتوفر، فالهاتف كان متاح للطلب المسبق وأصبح متاح للبيع بدءًا من يوم 24 ديسمبر الماضي في الصين بقيمة 423$ دولار أمريكي لطراز 8 + 256 جيجابايت.