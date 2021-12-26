حان الوقت لتتعرفي على تقنية الفروتوكس التي باتت تُستخدم في السنوات الأخيرة من أجل إخفاء علامات التقدم في السِن. وهي تختلف عن البوتوكس وعن غيره من الطرق التجميلية الأخرى التي تُعيد إلى الإطلالة جمالها وشبابها وحيويتها. فإذا كنت تعانين من ظهور بعض الخطوط الرفيعة أو حتى التجاعيد، ندعوك إلى أن تتعرفي أكثر على هذه التقنية وعلى طريقة تطبيقها والنتيجة التي يمكنك الحصول عليها.

طريقة الفروتوكس

ما هي تقنية الفروتوكس لإخفاء التجاعيد نهائياً؟ ربما بدأت تطرحين على نفسك هذا السؤال. إذاً اعلمي أن هذه الطريقة تعمل على الحدّ من حركة العضلات وتمنع الجبين من التجعد. لكن لا يتم في هذه الحالة الحقن بالتوكسين البكتيري. بل يتم استخدام جهاز مزوّد بثلاث إبر ذات أطراف مجلدة على درجة حرارة -80 مئوية. فهذا يساعد على تجميد الأعصاب في ما يقرب من عشر ثوانٍ من دون التأثير إلى حدّ كبير على الأنسجة المحيطة بها.

وتستغرق هذه العملية نحو 30 ثانية لكل صدغ ويتم تكرارها من مرتين إلى 8 مرات بحسب حالة الجلد. ولا يُسبب هذا عادة ظهور الاحمرار، أما في حال حدث هذا فإنه لا يدوم لأكثر من 15 دقيقة. وفي هذه الحالة يمكن الحصول على نتيجة أقرب إلى الطبيعية.

ومن الممكن إجراء العملية من مرتين إلى 3 مرات سنوياً. فبحسب الخبراء لم تُثبت أي دراسة أنه يمكن للنتيجة أن تدوم لأكثر من 3 أشهر. إذاً حان الوقت لتسألي خبير الجمال المعتمد لديك عن حقيقة تقنية الفروتوكس لإخفاء التجاعيد نهائياً، وعن الأعراض الجانبية التي يمكن أن ترافقها، كما عن النتائج التي يمكن الحصول عليها. لكن احرصي دائماً على عدم المبالغة في اللجوء إلى الإجراءات التجميلية، لأن هذا قد يُشوّه جمالك الطبيعي مع مرور الوقت.

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