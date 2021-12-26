كندة علوش تشارك في فيلم هندي

أعلنت الفنانة السورية كندة علوش، عن مشاركتها في The Yellow Bus الهندي رفقة نجوم عالم بوليوود.

وقالت الفنانة السورية إنّ مخرجة الفيلم ويندي بيدنارز طرحت عليها المشاركة فيه، وأشارت إلى أنّها كانت ترغب بالاعتذار لضيق الوقت، لكنّها قررت المشاركة بعدما قرأت أول 4 صفحات منه.

وأوضحت أنّها أرادت المشاركة في الفيلم الجديد بأي طريقة، بسبب الأبعاد الإنسانية التي يحملها في طياته.

وأشارت النجمة السورية إلى أنّها ستلعب في الفيلم دور مديرة مدرسة، وأكدت أنّ التجربة جديدة بالنسبة لها، حيث كانت أثناء تصوير الفيلم في كورس لأنّها عملت لأول مرة مع ممثلين كبار من بوليوود كان تشاهدهم من خلف الشاشات.

وأبدت كندا علوش إعجابها بالسينما الهندية، وقالت إنّ الفيلم سيكون إضافة مميزة لمسيرتها الفنية.

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