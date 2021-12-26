تطبيقات الأسبوع للاندرويد – عروض مجانية وحصرية على تطبيقات مميزة تستحق التجربة!

أهلاً ومرحباً بكم معنا ومع عدد أسبوعي جديد من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. بالطبع وكما تعلمون، متجر جوجل بلاي يزخر بملايين التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في تسيير أمور حياتنا وأعمالنا اليومية بشكل لم يسبق له مثيل. فهناك العديد من أنواع التطبيقات التي لديها القدرة على مساعدتك في إنجاز أعمالك ووظائفك اليومية. ولكن نتيجة تعدد الخيارات، فقد تشعر بالارتباك قليلاً ولا تعلم ما هي التطبيقات التي تستحق أن تتواجد على هاتفك الأندرويد.

حسناً، لا داعي للقلق، فهذه هي وظيفتنا في “أخبار التطبيقات” أن نبحث من أجلكم عن أفضل التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تستحق أن تتواجد على هاتفك والتي يمكنها مساعدتك في روتين حياتك. فقط تذكر متابعتنا يوم الأحد من كل أسبوع، وستجد في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد العديد من الخيارات الرائعة. اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك وتعالوا بنا لنعرفكم على القائمة التي أعددناها من أجلكم.

BlackCam Pro

تطبيق BlackCam Pro هو تطبيق كاميرا بالأبيض والأسود يتيح لك القدرة على معاينة اللقطات أثناء التصوير وتحويل الصور إلى الأبيض والأسود. من مميزات التطبيق أنه سهل الاستخدام ويحتوي على مرشحات مختلفة بالألوان الأخرى مع القدرة على ضبط مستوى التباين ومعدلات السطوع وبسهولة يتيح لك إمكانية مشاركة صورك على مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي. أيضاً يمكنك من خلال هذا التطبيق تحويل أي صورة حالية إلى الأبيض والأسود.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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Gif Me

Gif Me هو تطبيق مميز يساعدك على إنشاء مقاطع فيديو قصيرة على هيئة تنسيق GIF. التطبيق سهل الاستخدام، فقط التقط أي صور ترغب بها من خلال الكاميرا المدمجة في التطبيق ثم شاركها على الشبكات الاجتماعية. أيضاً بجانب صناعة صور GIF فهو محرر GIF ويمكنك استيراد الصور من تطبيق المعرض وبعد ذلك ابدأ في تحرير الصورة كما تشاء.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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Resize Me

تطبيق Resize Me هو تطبيق سهل الاستخدام يساعدك على ضبط وتغيير أحجام صورك قبل أن تشاركها على مواقع التواصل الاجتماعي. يمكنك تغيير حجم أي صورة بنقرة زر واحدة، أو من الممكن أن تعتمد على نمط القص والتدوير اليدوي لبضبط حجم الصورة بالشكل الذي ترغب به بالضبط.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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TypIt Pro

تطبيق Typlt لا يحتاج إلى أي شرح، فهو يتيح لك القدرة على إضافة أي نصوص على صورك والكتابة عليها أو من أجل إضافة علامة مائية مخصصة لحماية صورك الشخصية من السرقة. استخدامات هذا التطبيق متعددة ومن الممكن أن تكون لحماية أحقية ملكية الصور أو لإضافة تفاصيل محددة مثل التاريخ ووقت التقاط الصور أو أي معلومات من هذا القبيل.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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Fast Video Splitter

تطبيق Fast Video Splitter عبارة عن محرر فيديو ولكن ليس بالمعنى الحرفي، حيث يساعدك هذا التطبيق على تقسيم مقاطع الفيديو إلى مقاطع مدتها 30 ثانية فقط من أجل حالات واتساب.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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Reminder Pro

كما يوحي بالضبط اسم التطبيق، فهو تطبيق متميز يحاول أن يذكرك بجميع مهامك في مواعيدها الدقيقة التي قمت بنفسك بتعيينها. التطبيق خالي تماماً من الإعلانات ويحتوي على مزايا عديدة تركز على زيادة انتاجيتك من خلال مساعدتك على تذكر جميع المواعيد الهامة من أجل تنظيم حياتك.

فعلى سبيل المثال يمكنك الاعتماد عليه من أجل تذكيرك بمواعيد تناول الدواء أو مجموعة من المهام الأسبوعية أو المناسبات الخاصة بأصدقائك مثل أعياد الميلاد أو مواعيد مؤتمرات واجتماعات العمل وكل مثل تلك السيناريوهات. يمكنك حتى ضبطه لتذكيرك بمواعيد دفع الفواتير. تطبيق بسيط وحجمه صغير جداً وخفيف ومتوافق مع جميع هواتف الأندرويد دون أي مشكلة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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Shadow Knight

لعبة Shadow Knight من أروع ألعاب الأكشن والحركة على متجر جوجل بلاي وهي من نوع ألعاب تقمص الأدوار. ستواجه في هذه اللعبة العديد من وحوش الظلام وستقضى بداخلها وقت رائع جداً. ننصحكم بسرعة تحميلها خلال فترة العرض.

السعر : مجاني