حسن الرداد ينشر البوستر الترويجي لمسرحية “نص الليل”

كشف الفنان المصري حسن الرداد عن البوستر الرسمي لمسرحيته الجديدة نص الليل، التي ستُعرض في موسم الرياض.

حيث نشر النجم المصري بوسترين للمسرحية التي ستُعرض يوم 31 ديسمبر الجاري، على حسابه الرسمي في فيس بوك، وعلّق عليهما بالقول انتظرونا في مسرحية نص الليل من عالم بهجت قمر ابتداءً من 31 ديسمبر 2021 وحتى 4 يناير 2022 على مسرح محمد العلي.

وسيشارك في المسرحية المستمدة من أعمال الكاتب الراحل بهجت قمر، عدد من النجوم أمثال حسن الرداد، ريم مصطفى، محمد عبد الرحمن، نيللي محمود، مصطفى بسيط، سليمان عيد، مصطفى هريدي.

يُذكر أنّ الفنان المصري نفى منذ أيام الشائعات التي تحدثت عن انفصاله من زوجته إيمي سمير غانم، ووصف هذه الشائعات بالسخيفة، مؤكداً عدم وجود أي مشاكل بينه وبين زوجته.

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