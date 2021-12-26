خبيرة روسية تُحذّر بعض الفئات من تناول فاكهة البوملي

حذّرت خبيرة التغذية الروسية أناستاسيا غافريكوفا بعض الفئات من تناول فاكهة البوملي، وقالت إنّ هذه الفاكهة تُسبب مشاكل لهم بسبب احتوائها على نسبة عالية من الأحماض.

وحددت الفئات التي يجب عليهم استبعاد هذه الفاكهة من النظام الغذائي، بالأشخاص الذين يعانون من حموضة عالية ومن مشاكل في الأغشية المخاطية للمعدة وللاثني عشر، والأشخاص المصابين بأمراض الكلى والتهاب الكبد ودعتهم لتجنب تناولها بشكلٍ كامل.

ولم تنفِ الخبيرة الروسية الفوائد العظيمة لهذه الفاكهة، ودعت الأشخاص الذين لا يعانون من الأمراض السابقة لتناولها باعتدال لاحتوائها على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن والألياف، كفيتامين أ، ب1، ب2، ب5، وج، بالإضافة للبوتاسيوم، الفوسفور، الحديد، والصوديوم.

وأشارت لدور البوملي في تعزيز المناعة وتحسين الصحة العامة، والتخلص من إفرازات الجسم السامة.

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