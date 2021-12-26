إنتل تدفع موظفيها لأخذ لقاح كورونا من خلال العقوبات

أصدرت شركة إنتل الأمريكية قراراً خيّرت من خلاله موظفيها ما بين أخذ اللقاح أو التوقف عن العمل، وأخذ إجازة غير مدفوعة لحين حصولهم على التطعيم.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ القرار سيُطبّق بدءاً من 4 يناير القادم، وكلُ مَن سيتخلّف عن أخذ اللقاح سيُمنع من دخول الشركة وممارسة العمل فيها.

وقالت الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا إنّها أبلغت موظفيها بهذا القرار يوم 7 ديسمبر الجاري، وطلبت منهم أخذ اللقاح في حال أرادوا الاستمرار في العمل.

وأكدت إنتل أنّها ستستمر في إخضاع موظفيها للمراقبة الطبية، حتى 15 مارس القادم.

يُذكر أنّ قرار الشركة الأمريكية جاء متماشياً مع قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي طلب من الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 100 موظف، إلزام الموظفين بأخذ لقاحات كورونا للحدّ من انتشاره.

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