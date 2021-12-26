تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – باقة تطبيقات مختارة بعناية لا غنى عنها يومياً

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق Alarmy – منبه مميز

هل تواجه صعوبة في الاستيقاظ مبكراً والذهاب للعمل أو الدراسة في الصباح؟ هذا التطبيق سوف يساعدك على مغادرة السرير صباحاً بأساليب مميزة تختلف عن المنبهات التقليدية.



السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

تطبيق OneNote لتدوين الملاحظات من مايكروسوفت

أحد أفضل تطبيقات ميكروسوفت الذي سيتيح لك فرصة الربط وسهولة التعامل مع باقي برامج وملفات Office، يتيح هذا التطبيق العديد من المميزات كسهولة رفع الملفات للانترنت للاحتفاظ بها بشكل آمن وسهولة الوصول إليها عن طريق هاتفك المحمول أو أي جهاز آخر، كما يمكن استخدام التطبيق على أكثر من جهاز بالوقت ذاته، يمكنك من خلال هذا التطبيق إنشاء الملاحظات السريعة وقوائم المهام وإدراج الصور والفيديوهات وملفات PDF وغيرها الكثير من أنواع الملفات.



السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

ويدجت المحبين

ويدجت مميز للشاشة الرئيسية يتيح لك عمل تأريخ وعداد لأي مناسبة جمعتك مع شريك حياتك مثل تاريخ الخِطبة أو الزفاف أو كتب الكتاب أو أي مناسبة أخرى ووضعها في ويدجت مميز على الشاشة.



السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

تطبيق Memos-Voice للتسجيل وأخذ الملاحظات والصور

هو برنامج مميز لتسجيل المحاضرات واللقاءات والملاحظات الصوتية مع إمكانية تدوين الملاحظات أثناء التسجيل وكذلك التقاط الصور وسيعرض لك التطبيق توقيت الملاحظات والصور المضافة للتسجيل كما يمكنك تعديل التسجيل الصوتي.

السعر : مجاني لفترة محدودة

إضغط هنا للتحميل

تطبيق تقويم جوجل – بديل تقويم ابل الافتراضي

إن كنت تبحث عن تطبيق مميز لترتيب المواعيد وتنظيم المهام بديلاً لتطبيق التقويم الرسمي على الايفون والايباد يمكنك الاعتماد على تطبيق تقويم جوجل Google Calendar والذي يعتبر التطبيق الرسمي على نظام الأندرويد.



السعر : مجاني لفترة محدودة