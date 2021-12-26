شاومي تُطلق تلفازاً جديداً بشاشة بدقة 4K

كشفت شركة شاومي الصينية عن تلفاز جديد بشاشة بدقة 4K، ومواصفات مميزة، أطلقت عليه Mi TV EA70 2022.

وسيعمل التلفاز الجديد بمعالج Quadcore Cortex A35، ونظام تشغيل أندرويد وواجهة MIUI for TV3.0.

وزودت الشركة الصينية التلفاز بشاشة مقاس 70 بوصة بدقة 3840*2160، ودقة عرض 4K، ومعدل تحديث 60 هرتز، وسطوع 300 نيت، وستدعم الشاشة نسبة تباين 4000:1، وإنتاج ألوان تصل إلى 1.07 مليار لون.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا التلفاز بسعة 8 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ1.5 غيغا بايت.

وسيحتوي التلفاز على مكبرات صوت ستريو، وعدّة منافذ للتوصيل، وسيدعم التحكم بالأوامر الصوتية.

يُذكر أنّ الشركة الصينية لم تكشف عن سعر التلفاز الذي ستطرحه في الأسواق العالمية، بدءاً من 27 ديسمبر الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية