“رومبو” الكندية تُطلق تطبيقاً يُحوّل الكلمات للوحات فنية

كشفت شركة رومبو الكندية الناشئة، عن تطبيق جديد يُحوّل الكلمات للوحات فنية، أطلقت عليه اسم دريم.

وقالت الشركة الكندية إنّ تطبيقها الجديد يُساعد المستخدمين على إنشاء لوحات فنية، اعتماداً على الأوامر الصوتية.

وأشارت رومبو لبساطة استخدام التطبيق، حيث يجب أن يقول الشخص اسم الشيء الذي يريد رسمه كشجرة مُخيفة أو كرة قدم، ومن ثم يختار أسلوب الرسم من قائمة روحاني أو باروك أو الفن الخيالي أو خيار بدون أسلوب، قبل أن ينتظر لمدة 20 ثانية ليقوم التطبيق برسم اللوحة المطلوبة.

وسيُظهر التطبيق أثناء رسم الصورة معلومات عن الذكاء الاصطناعي في العمل، وذلك لكي لا يشعر المستخدم بوقت الانتظار.

وقالت الشركة الكندية إنّ تطبيقها قد يُعطي صوراً مذهلة وقد يُعطي صوراً لا تُرضي المستخدم، لذلك يجب عليه إعادة نفس الأمر الصوتي مرةً أخرى حتى يصل للشكل الذي يُرضيه.

يُذكر أنّ تطبيق دريم، سيعمل بشكل متوافق مع الأجهزة العاملة بنظامَي أندرويد وأي أو إس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية