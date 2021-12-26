امرأة أميركية تجبر خطيبها على فتح بث مباشر لمدة 12 ساعة يومياً

قالت شابة أميركية تدعى نيلا إنها تجبر خطيبها خوسيه ماسياس على فتح فيديو بث مباشر معها على فيس تايم لمدة 12 ساعة يومياً، طوال فترة عمله في أحد مستودعات أمازون.

وبررت الشابة التي تعيش في مدينة “فريسنو” بــولاية”كاليفورنيا” هذا الأمر بغيرتها على خطيبها من العاملات اللواتي يعملن معه.

وأكدّت نيلا ثقتها بخطيبها وعدم ثقتها بالنساء اللواتي يعملن معه في نفس المستودع، وقالت إنها فكرت بترك وظيفتها والذهاب للعمل معه.

وحظي مقطع الفيديو الذي نشرته نيلا وبررت به تصرفاتها بأكثر من 4 مليون مشاهدة، حيث انتقدها رواد مواقع الإنترنت بشكل كبير، ووصفوها بالمرأة المجنونة غير الطبيعية، وتوقع بعضهم انفصال خطيبها عنها بسبب غيرتها الزائدة.

من جانبه قال خوسيه إنه يشعر بالانزعاج من تصرفات نيلا التي كانت تجبره على إرسال صورته وفتح بث مباشر عبر الفيس تايم وأكدّ عدم نيته خيانتها أبداً.

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