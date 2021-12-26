شركة Chuwi تطلق لابتوب صغير بمواصفات مميزة

أزاحت شركة Chuwi الصينية الستار عن حاسوب صغير الحجم بمواصفات مميزة أطلقت عليها MiniBook X.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Celeron N5100 رباعي النوى بسرعة 2.8 غيغا هرتز، ونظام تشغيل ويندوز.

وزودت الشركة الصينية الحاسوب الصغير بشاشة مقاس 10.8 بوصة ودقة وضوح 2K، ونسبة باعية 16:10، وستحتوي الشاشة على كاميرا ويب.

وأكدّت تشوي إمكانية استخدام اللابتوب كحاسوب لوحي من خلال تجهيزه بمفصلة 360 درجة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب من نوع SSD بسعة 512 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل12 غيغا بايت.

وسيحتوي الحاسوب الجديد على بطارية تجعله يعمل لمدة عدّة ساعات من خلال شحنها بمنفذ USB-C بقدرة 45 واط، كما يتيح هذا المنفذ إمكانية نقل البيانات من وإلى الحاسوب.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تكشف عن سعر الحاسوب الجديد ولا عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.

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