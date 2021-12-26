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سلمى المصري تفضل الأعمال الاجتماعية على أعمال البيئة الشامية لهذا السبب

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت الفنانة السورية سلمى المصري في لقاء صحفي، بأنّها أصبحت تميل للأعمال الاجتماعية أكثر من ميلها لأعمال البيئة الشامية، وبررت ذلك بمشاركتها في عدد كبير من أعمال البيئة الشامية خلال الفترة الماضية، وبرغبتها بالتركيز على أعمال اجتماعية جديدة.

وأضافت الفنانة السورية بأنّها، ستبتعد عن المشاركة في أعمال البيئة الشامية، وسيكون “بروكار” آخر المسلسلات التي ستظهر فيها في هذا النوع من الأعمال.

وعبّرت النجمة السورية، عن سعادتها بالمشاركة بمسلسل “الوصية” الذي تحدث عن عائلتين تتنافسان على الورثة، وتتشاركان على إعادة ترميم أحد المطاعم من أجل جني الأرباح، قبل أن يبدأ التنافس والطمع بين العائلتين، لينتهي المسلسل بتفوق المحبة على الطمع والجشع.

يذكر أنّ سلمى المصري ستظهر في الموسم الرمضاني القادم من خلال الجزء الثاني من مسلسل “بروكار” الذي سيجمعها مع نخبة من نجوم الدراما السورية أمثال الفنان الراحل زهير رمضان، وقاسم ملحو، ويزن خليل، ورنا الأبيض، وسعد مينة، ووائل زيدان، ونادين خوري، وعبد الهادي الصباغ وغيرهم

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قناة 218 الليبية

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