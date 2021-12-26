شركة LG تطلق تلفاز جديد بتصميم أنيق

كشفت شركة LG الكورية الجنوبية عن تلفاز جديد بتصميم أنيق وغريب أطلقت عليه Objet TV، حيث زودت الشركة التلفاز بلوحة OLED Evo مقاس 65 بوصة، وبنظام صوتي 4.2 بقدرة خرج 80 واط.

وقالت الشركة، بأنّ التلفاز الجديد سيحتوي على كسوة فاخرة من قماش كفادرات الذي يكتسي باللون البيج أو الأخضر أو اللون الخشبي، مشيرة لإمكانية دمج التلفاز في الخلفية، حيث يمكن التحكم برفع الغطاء عن بعد، ورفعه لمستويات مختلفة تتناسب مع رغبة المستخدم.

وسيحتوي التلفاز الجديد على بطارية مدمجة، وشاشة تعمل باللمس، وحامل دوار، وعدّة منافذ.

يذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية، لم تكشف عن سعر التلفاز الجديد، ولا عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.

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