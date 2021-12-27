ما هي فوائد عائلة الفيتامين “B”؟

أكدّ المركز الألماني للتغذية احتواء عائلة الفيتامين “B” على عدد كبير من الفوائد للجسم، وقال إن العائلة المكونة من فيتامين B1، B6، B9، B12 تمنح الأعصاب الصحة، وتقي من الخوف والنسيان والاكتئاب.

وقال المركز الألماني إن الفيتامين B1 يحمي من الارتباك، التقلبات المزاجية، وفقدان الذاكرة، وأكدّت إمكانية الحصول عليه من الحبوب الكاملة، فول الصويا، والبقوليات.

أما الفيتامين B6، فيقي من القلق، الأرق، العصبية، والتهيج، ويمنع الاكتئاب، ويعد الأرز، الموز، والأفوكادو أهم المصادر له.

في حين يعمل فيتامين B9 المعروف بحمض الفوليك على الوقاية من التوتر النفسي، ويمكن الحصول عليه من الخضراوات الورقية.

أما بالنسبة للفيتامين B12 فيعمل على الحماية من التعب المزمن، وللحصول عليه يجب تناول منتجات الألبان بخاصة الزبادي والجبن.

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