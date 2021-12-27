لدغة ثعبان تدخل سلمان خان المستشفى

تعرض الفنان الهندي المشهور سلمان خان، للدغة ثعبان هددت حياته وأجبرت عائلته على إدخاله للمستشفى.

وطمأن والد النجم الهندي الجمهور عن صحة ابنه، وقال بأنّ نجم بوليوود دخل المستشفى وبقي فيها لمدة 6 ساعات، حيث قدمت له الإسعافات الضرورية، قبل أن يغادر المستشفى بعدما تماثل للشفاء.

وقال الأب، بأنّ سلمان خان تعرض للدغة ثعبان من نوع غير سام أثناء تواجده في المنزل، مشيرا إلى أن الأطباء وصفوا له الراحة لعدّة أيام، وأكدّوا عدم حاجته لأي أدوية أخرى، وقال بأنّ ابنه عاد للمنزل بخير وعافية بعدما تأكد الأطباء من حالته الصحية.

يذكر أنّ النجم الهندي، يستعد للاحتفال بعيد ميلاده ال55 الذي يصادف يوم 27 ديسمبر الجاري.

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