هل انتهى زمن الايفون صغير الحجم ايفون ميني ؟

خلال السنوات الأخيرة أطلقت ابل عدداً من هواتف الايفون صغيرة الحجم مثل ايفون 12 ميني و ايفون 13 ميني وايفون SE الجيل الثاني، لكن هل باتت تلك الهواتف صغيرة الحجم جزءًا من الماضي؟

إقبال متفاوت

شهد هاتف ايفون SE إقبالاً كثيفاً بعض الشيء وهو أمر مفهوم لانخفاض سعره، أما ايفون 12 ميني و ايفون 13 ميني فلاقت إقبالاً متواضعاً ولم يستقبلها الجمهور بالحماسة الكافية.



ذكرت التقارير الصحفية في عدة مناسبات أن ابل اضطرت إلى تقليل إنتاج سلسلة ايفون ميني نظراً لضعف الإقبال عليها مقارنة بباقي الإصدارات.

هاتف ايفون SE بجيله الثاني حمل شاشة بقياس 4.7 إنش، في حين كانت هواتف iPhone 12 Mini و 13 Mini بشاشة 5.4 إنش.

العالم يتجاوز الهواتف الصغيرة!

البعض يفضل الهواتف صغيرة الحجم نظراً لسهولة حملها واستخدامها حتى بيد واحدة لكن يبدو أن السوق يتجه لتجاوزها والاستغناء عنها.

الحجم الصغير للهواتف يعني شاشة أصغر لمشاهدة المحتوى وتشغيل الألعاب وأيضاً بطارية أصغر ومساحة داخلية أضيق للمكونات الداخلية للجهاز.

في عام 2022 القادم قد تتخلى ابل عن سياسة إطلاق هواتف الايفون صغيرة الحجم وبدلاً من ذلك تستبدلها بإصدارات أخرى أكبر حجماً، ولن يكون هناك هواتف ميني بعد ذلك.

هناك شائعات تفيد بأن ابل ستطلق الجيل الثالث من هاتف ايفون SE رخيص الثمن في نفس قالب وتصميم هاتف ايفون XR، كما ستطلق أربعة إصدارات من هواتف الايفون 14 : اثنين بشاشة 6.1 إنش واثنين آخرين بشاشة 6.7 إنش.

برأيك، هل الهواتف صغيرة الحجم لم تعد مناسبة للمستخدم اليوم؟