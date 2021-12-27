تسريب مواصفات هاتف Xiaomi 12X قبل إطلاقه بأيام قليلة!

إذا سارت الأمور بشكل طبيعي مع الشركة الصينية العملاقة شاومي – Xiaomi فمن المُقرر أن تُعلن الشركة يوم 28 ديسمبر المقبل عن إطلاق 3 هواتف جديدة ضمن سلسلة Xiaomi 12 وهذه الهواتف تشتمل على الطراز القياسي المضغوط Xiaomi 12 والطراز المتميز Xiaomi 12 Pro وطراز أخر باسم Xiaomi 12X.

خلال الأيام الماضية شاركتنا الشركة ببعض التفاصيل الخاص بكل من Xiaomi 12 و Xiaomi 12 Pro وأصبح لدينا فكرة – وإن كانت بسيطة – عن مواصفات شاشة العرض في كلا الهاتفين.

ولكن حتى هذه اللحظة لم تبوح شاومي بأي تفاصيل خاصة بهاتف Xiaomi 12X ويبدو أن الشركة تخطط لكي تجعله بمثابة مفاجأة. ولكن اليوم ظهرت تسريبات جديدة على حساب Wiebo الصيني التي تدّعي في تسريبها أنها على علم بالمواصفات الرئيسية للهاتف وحتى قيمته التي سيتم بيعه بها في السوق الصيني.

بناءً على التسريب، سيأتي هاتف Xiaomi 12X بشاشة AMOLED قياس 6.28 بوصة ذات حواف منحنية وفتحة ثقب مركزية لكاميرا السيلفي. يدعم الهاتف دقة +FHD وألوان 12 بت ومعدل تحديث 120Hz.

تحتوي الكاميرا الأمامية على مستشعر Samsung S5K3T2 بدقة 20 ميجابكسل، في حين أن وحدة الكاميرا الخلفية تحتوي على مستشعر رئيسي Sony IMX766 بدقة 50 ميجابكسل مع دعم لتقنية التثبيت البصري OIS بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع OmniVision OV13B دقتها 13 ميجابكسل وكاميرا تيليماكرو بدقة 5 ميجابكسل.

أيضاً يقول التسريب أن معالج Snapdragon 870 SoC سيكون هو المسؤول عن تشغيل هاتف Xiaomi 12X وسيأتي المعالج مقترناً بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجابايت من النوع LPDDR4X مع ذاكرة تخزين داخلية من النوع UFS 3.1 سعتها 128 أو 256 جيجابايت.

سيحتوي الهاتف على بطارية 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 67 واط. وفي حالة كان هذا الهاتف بنفس قدرات الشحن التي يأتي عليها إصدار Xiaomi 12، فمن المحتمل أن يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 واط.

سيحصل الهاتف على زجاج Gorilla Glass Victus للحماية وسبائك من الألمنيوم للإطار المعدني ومحرك خطي X-axis ودعم لتقنية NFC ومستشعر الأشعة تحت الحمراء IR ومكبرات صوت ستريو وماسح ضوئي لبصمة الإصبع مدمج في الشاشة ويعمل بواجهة MIUI 13 المستندة على أندرويد 12.