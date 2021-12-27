دراسة: كورونا يمكن ان ينتشر في كل عضو بالجسم وقد يستمر لأشهر

وذكرت وكالة “بلومبرغ” Bloomberg للأنباء، ان “الباحثون التابعون لمعاهد الصحة الوطنية الأميركية، اكدو إن دراستهم هي “الأكثر شمولاً” حتى الآن فيما يخص تحليل مدى انتشار فيروس كورونا في الجسم ومدى استمراره بالأعضاء.

وأشار الفريق إلى أنه “وجد أن العامل المسبب للمرض في الفيروس قادر على التكاثر في الخلايا البشرية كلها، وليس فقط بالجهاز التنفسي، والبقاء بها لأشهر”.

واكتشف الفريق “استمرار وجود فيروس كورونا في أجزاء متعددة من الجسم، بما في ذلك مناطق في جميع أنحاء الدماغ، لمدة تصل إلى 230 يوماً بعد ظهور الأعراض”.

وكتب الباحثون في دراستهم: “تُظهر نتائجنا بشكل جماعي أنه في حين أن العبء الأكبر لفيروس كورونا يقع في الشعب الهوائية والرئة، يمكن للفيروس أن ينتشر مبكراً أثناء العدوى ويصيب الخلايا في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الدماغ”.

وأضافوا ان “الدراسة توفر بيانات تدعم نتائج الأبحاث السابقة التي تظهر، على سبيل المثال، أن (كورونا) يقتل خلايا عضلة القلب بشكل مباشر، أو أن أولئك الذين يتعافون من العدوى يعانون من مشاكل معرفية”.