تغير نبرة الصوت أولى علامات الإصابة بـ”أوميكرون”

قال خبراء الصحة في بريطانيا إن تغير نبرة الصوت أولى العلامات التي تدل على إصابة الشخص بمتحور “أوميكرون”.

وأشار الخبراء إلى أن المتحور الجديد يتسبب بفوضى في الحلق، ويؤدي لحدوث تغير في نبرة الصوت.

ودعا الخبراء الأشخاص الذين يلاحظون تغير صوتهم، ويشعرون بأنّه يبدو عميقًا وبه بحة إلى إجراء اختبار فيروس كورونا.

وأوضحوا أن “أوميكرون” لا يسبب ألمًا في الحلق كمتحور “دلتا”، بل يسبب تغيرًا في نبرة الصوت مع احتقان في الأنف، بالإضافة إلى بقية الأعراض الشائعة للإصابة بكورونا كالسعال الجاف والشعور بآلام أسفل الظهر، وسيلان بالأنف، بالإضافة للتعرق الليلي، العطس، والشعور بآلام في الجسم.

يذكر أن متحور “أوميكرون” انتشر بشكل كبير في بريطانيا، وساهم في تسجيل البلاد لأرقام قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

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