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“واتس آب” تطلق ميزة التشفير للنسخة الاحتياطية من المحادثات

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيها لتطوير تطبيق “واتس آب”؛ أعلنت شركة ميتا الأميركية المالكة للتطبيق عن ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إمكانية تشفير النسخة الاحتياطية من المحادثات.

ومن خلال الميزة الجديدة سيكون المستخدم قادرا على تشفير النسخة الاحتياطية من خلال وضع كلمة مرور لها.

وأشارت الشركة إلى أن الميزة الجديدة ستمنع حتى الشركات الكبرى كميتا، وغوغل وآبل من الوصول للنسخة الاحتياطية الخاصة بالمستخدم.

ولتفعيل تشفير النسخة الاحتياطية؛ يجب أن يذهب المستخدم للإعدادات، ثم إعدادات المحادثات، ثم اختيار تشفير النسخة الاحتياطية من المحادثات، وعند تفعيل هذا الخيار سيطلب التطبيق إدخال كلمة مرور مكونة من ستة أحرف أو استخدام مفتاح التشفير التلقائي.

وبعد اختيار كلمة المرور؛ يجب الضغط على زر إنشاء نسخة احتياطية جديدة ليقوم التطبيق بإنشاء النسخة المشفرة.

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قناة 218 الليبية

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