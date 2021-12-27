عمرو دياب يطرح أغنية “كتر من قربك”

أطلق الفنان المصري عمرو دياب أغنيته الجديدة “كتر من قربك” على قناته الرسمية في موقع يوتيوب.

وحظيت الأغنية الرومانسية بإعجاب عشاق الهضبة، وحصدت أكثر من 93 ألف مشاهدة منذ طرحها على يوتيوب يوم 26 ديسمبر الجاري.

وأغنية “كتر من حبك” من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، وهندسة صوت أمير محروس.

وكان النجم المصري قد أحيا خلال الفترة الماضية حفلات عدة أبرزها الحفل الذي أحياه في الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض.

من جهةٍ أخرى، يستعد الهضبة لإحياء حفل يوم 30 ديسمبر الجاري على مسرح أبو بكر سالم في الرياض ضمن موسم الرياض، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضور 10,000 متفرج بعد نفاد جميع التذاكر.

يذكر أن عمرو دياب سيًنهي العام 2021 متصدرًا قائمة أكثر المطربين استماعًا ومشاهدة في مصر.

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