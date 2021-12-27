تسريبات تكشف مواصفات هاتف Realme الجديد

تستعد شركة Realme الصينية لطرح هاتف جديد بمواصفات مميزة، تطلق عليه Realme 9 Pro Max.

ومن المتوقّع أن يعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 730 ونظام تشغيل Android 11.

وستزوّد الشركة الصينية هاتفها الجديد بشاشة Super AMOLED مقاس 6,5 بوصة ودقة عرض +FHD، وكثافة بيكسلات 405 بيكسل لكل إنش، ومعدل تحديث 120 هرتز، وتحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فتأتي رباعية بدقة 108 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و13 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و12 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الرابعة.

وتأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 128 و256 غيغا بايت أما الذاكرة العشوائية فتصل سعتها لـ 8 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة خمسة آلاف ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات، ومنفذ 3,5 للسماعات.

يذكر أن التسريبات أكدت إطلاق الشركة الصينية لهاتفها الجديد في يناير القادم بسعر يصل إلى 350 يورو.

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