الكاميرا الأمامية في هاتف Xiaomi 12 عبارة عن مستشعر 32 ميجابكسل

أكدت شركة شاومي مؤخراً على أن هاتف Xiaomi 12 سيكون أول هاتف ذكي مدعوماً بمستشعر شركة سوني الجديد Sony IMX707 في الكاميرا الخلفية الرئيسية. وبعد ذلك كشفت الشركة الصينية عن قدرات الكاميرا الأمامية للهاتف المنتظر.

حيث صرحت شركة شاومي على موقع Wiebo الصيني بمواصفات العدسة الأمامية لكاميرا هاتف Xiaomi 12 والتي اتضح لنا إنها ستكون عبارة عن مستشعر بدقة 32 ميجابكسل.

ولكن هذا هو ليس كل شيء، حيث أكدت الشركة على أن المستشعر الجديد للكاميرا الأمامية يمتاز بوضع جديد يسمى مُرشح التجميل / مُرشح الجمال الأصلي.

بناءً على تقرير شاومي، فإن مرشح التجميل الجديد يستخدم تجديداً متقدماً للجلد على مستوى البكسل بالاستناد إلى شبكة خصومة توليدية تُعرف باسم شبكة GAN والتي من شأنها إعادة بناء تفاصيل الجلد على مستوى البكسل من أجل منح البشرة مظهر جديداً ويبدو شبابياً أكثر.

إذا كان مصطلح شبكة الخصومة التوليدية GAN غريباً عليك، فهي عبارة عن معماريات خوارزمية متقدمة تستخدم شبكتين عصبيتين وتحاول أن تحرض إحداهما على الأخرى (ومن هنا جاء مصطلح “الخصومة”) وهذا من أجل ابتكار أو خلق حالات اصطناعية جديدة من البيانات التي يمكن أن يتم تحويلها إلى بيانات حقيقية.

جدير بالذكر أن هذه الخوارزمية غالباً ما تستخدم وعلى نطاق واسع من أجل توليد الفيديو وإنشاء الصور وتوليد الصوت.

بالعودة إلى موعد الكشف عن هواتف شاومي الرئيسية التالية، فقد أكدت الشركة الصينية على أنها تعتزم الإعلان عن كل من Xiaomi 12 و Xiaomi 12 Pro يوم 28 ديسمبر المقبل.

ستأتي هواتف السلسلة الجديدة بمعالج كوالكم الرائد Snapdragon 8 Gen 1، في حين أنه من المحتمل أن يأتي Xiaomi 12X بمعالج Snapdragon 870 SoC ولكن من المُرجح ألا يتم الإعلان عنه بجانب الهواتف الرئيسية.

سيأتي هاتف Xiaomi 12 بشاشة مضغوطة قياس 6.28 بوصة وهو أول هاتف من شركة شاومي بشاشة صغيرة الحجم منذ فترة زمنية طويلة وستتمتع بدقة عرض 1080 بكسل. بالتأكيد ستعمل هذه الهواتف بواجهة المستخدم الجديدة MIUI 13 المستندة على أحدث نظام أندرويد.