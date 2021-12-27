طائرة بريطانية تنجو من حادث مروع نادر الحدوث

نجت طائرة من طراز بوينغ 777 تابعة للخطوط الجوية البريطانية من حادثٍ مروع نادر الحدوث، بعدما اصطدمت كتلة جليدية بالزجاج الأمامي لقمرة القيادة.

وقعت هذه الحادثة بعد إقلاع الطائرة من مطار غاتويك في لندن باتجاه كوستاريكا، حيث اصطدمت كتلة من الجليد بقمرة القيادة؛ الأمر الذي أدى لحدوث تشقق في زجاجها.

ونجت الطائرة من الحادث المروع الذي تصل نسبة حدوثه لمرة واحدة بالمليون، بفضل وجود طبقة إضافية من الزجاج، ولأن الطائرة كانت في الاتجاه نفسه الذي كانت فيه الكتلة.

وقال قائد الطائرة إن الاصطدام أحدث ضجةً كبيرة، وإنه واصل الرحلة بسلام دون أن يضطر لتغيير مسارها أو الهبوط الاضطراري.

يذكر أن أحد خبراء الطيران أكد أن الحادث كان سيكون مأساويًا لو كانت الطائرة والكتلة باتجاهين مختلفين.

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