شركة Noise الهندية تطلق ساعة ذكية من الفولاذ مقاومة للصدأ

كشفت شركة Noise الهندية عن ساعة ذكية من الفولاذ مقاومة للصدأ، أطلقت عليها Color Fit Ultra 2.

وزودت الشركة الهندية الساعة الجديدة بشاشة AMOLED مقاس 1,78 بوصة ودقة وضوح 368 × 448 بيكسل.

وجاءت الساعة الجديدة بجسم مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، وبزر واحد موجود على الجانب الأيمن.

وتدعم الساعة الجديدة مستشعر بصري لقياس معدل نبضات القلب، ومستشعر لقياس نسبة الأوكسجين بالدم، وتتميز بقدرتها على تتبع أنماط النوم، وتتبع الأنماط الرياضية، وتسجيل 60 نشاطًا رياضيًا.

وتحتوي الساعة على بطارية تجعلها تعمل لعدة أيام أثناء تشغيل وظيفة Always-on، وعلى تطبيق لأسواق الأوراق المالية، وتطبيق الآلة الحاسبة، بالإضافة إلى كشاف.

يذكر أن الشركة الهندية لم تكشف عن سعر الساعة الجديدة ولا عن موعد طرحها في الأسواق العالمية.

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