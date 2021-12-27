كاميرا Galaxy S22 Ultra تتمتع بقدرات تصوير سينمائية مذهلة وثبات أفضل للفيديو بنسبة 58%

بناءً على آخر التسريبات التي تم رصدها اليوم فمن المحتمل أن تأتي كاميرا هاتف Galaxy S22 Ultra بقدرات تصوير احترافية ومتطورة وخاصة في مجال التصوير السينمائي والتثبيت.

أحمد قويدر هو أحدي المُسربين المشهورين الذين لديهم سجل حافل بالأخبار الصادقة عندما يتعلق الأمر بالمنتجات الجديدة التي لم يتم طرحها إلى السوق بعد، صرح في تغريدة له على موقع تويتر بأن هاتف Galaxy S22 Ultra سيكون أفضل من سابقه بشكل ملحوظ في قدرات التصوير الفوتوغرافي.

وقد أضاف قويدر في تغريدته بأن الرائد التالي لشركة سامسونج سيكون أفضل في ميزة التثبيت أثناء التقاط مقاطع الفيديو بنسبة 58% بالضبط على وجه الدقة.

يقال بأن الميزة أو التقنية الأساسية التي ستساعد على تحقيق ذلك هي ميزة Wide Shift OIS المدعومة بالذكاء الاصطناعي وستساعد على تقليل اهتزاز الكاميرا بشكل فعال بمقدار 4 مرات أفضل إذا ما قورنت بكاميرا الهاتف السابق Galaxy S21 Ultra.

الجميع يعلم أن هاتف Galaxy S21 Ultra هو واحد من أفضل الهواتف الذكية في العالم من حيث تقنية التثبيت البصري OIS ولن يكون الأمر غريباً إذا تمكن الرائد الجديد من تحطيم الأرقام القياسية وتوفير نتائج أفضل من خليفته السابق.

بالإضافة إلى ذلك، يُقال أن كاميرا Galaxy S22 Ultra حصلت على ترقيات هائلة في مجال التصوير السينمائي وسوف يقدم الهاتف عدداً كبيراً من المزايا المتعلقة به. كما أنه من المؤكد أن تكون مقاطع الفيديو بتفاصيل أكثر دقة وضوحاً بفضل دعم صيغة أو تنسيق 12bit RAW ومرئيات SuperHDR.

السؤال الوحيد الذي قد يساور أذهاننا هو: هل سيتمكن Galaxy S22 Ultra من توفير جميع هذه المزايا في قدرات التصوير على الرغم من أنه سيأتي بنفس المستشعر الرئيسي صاحب دقة 108 ميجابكسل الذي رأيناه مع Galaxy S21؟

أيضاً ستشتمل وحدة الكاميرا على عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وعدسة أخرى 10 ميجابكسل بتقريب بصري 10X وكاميرا تيليفوتو بدقة 10 ميجابكسل بتقريب بصري 3x.

نحن نعلم بأن قدرات الكاميرا ليست مرتبطة بدقة وعدد الميجابكسل فقط ومن المعروف أن كثافة البكسل ليست وحدها هي من تحدد جودة الصورة. وبالتالي من الوارد جداً أن شركة سامسونج استطاعت تحسين جودة كاميرا Galaxy S22 Ultra بفارق ملحوظ عن سابقه.