تحديث iOS 16 – ابل تعمل على تطوير ميزة اكتشاف حوادث السيارات

تحديث iOS 16 سوف يتوفر العام المقبل لأجهزة ابل وقد بدأت أولى الشائعات تحوم حوله سواء بخصوص الأجهزة المدعومة أو المزايا التي يتم تطويرها.

صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نشرت تقريراً أخيراً جاء فيه أن ابل تعمل حالياً على تطوير ميزة سوف يبدأ طرحها مع تحديث iOS 16 ستجعل الايفون قادراً على اكتشاف حوادث السيارات على الطرق المرورية، وههذ ليست المرة الأولى التي تتحدث التقارير الصحفية عنها.

يقول التقرير أن ميزة اكتشاف حوداث السيارات في الايفون ستعتمد بالأساس على جمع البيانات من حساسات ومستشعرات الايفون مثل حساس التسارع.

حساس التسارع يمكنه قياس بعض الأشياء التي تقع أثناء الحوادث المرورية ومنها على سبيل المثال التغير المفاجيء في الجاذبية وكذلك قوة الصدم وأشياء أخرى.

بعد جمع البيانات وتحليلها في حالة الحادث سوف يتم إرسال تنبيه للمستخدم وكذلك بدء مؤقت من عدة ثوان بعدها يتم الاتصال تلقائياً برقم الطواريء في الدولة.

هذه الميزة تشبه إلى حد كبير خاصية اكتشاف السقوط Fall Detection في ساعة ابل التي تكتشف تعرض المستخدم للوقوع عبر حساس التسارع والجيروسكوب بعدها تقوم بتنبيهه للاتصال بخدمات الطوارئ إذا حدث له مكروه أو استبعاد التنبيه إذا كان بخير في غضون 60 ثانية.

الهاتف سوف يجري المكالمة الهاتفية مع خدمة الطواريء برسالة صوتية مسجلة كما سيبلغ عن عنوان الموقع الجغرافي للحادث.

نأمل أن تتوفر هذه الميزة في الدول العربية قريباً بعد إطلاقها حتى يتم المسارعة بإنقاذ الارواح في حوادث السيارات.